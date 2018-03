‘Classici per la vita’: Nuccio Ordine a Morciano racconta perché leggerli

Attualità

Morciano

| 15:43 - 06 Marzo 2018

Cosa sono i classici? A cosa servono? E perché leggerli? Sono le domande a cui gli studenti delle classi terze medie dell’istituto comprensivo ‘Valle Del Conca’ cercheranno di dare una risposta insieme a Nuccio Ordine. Il letterato, professore ordinario presso l’Università della Calabria, sarà ospite a Morciano venerdì 9 marzo. Appuntamento alle 11 alla Sala Ex Lavatoio di via Concia con un incontro gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Nuccio Ordine presenterà il volume “Classici per la vita” in cui l’autore rilegge alcune delle pagine più importanti della letteratura mondiale.