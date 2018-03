Ricercato per furto aggravato, rintracciato a Rimini: sconterà ai ‘Casetti’ 5 mesi

Cronaca

| 15:07 - 06 Marzo 2018

E’ stato rintracciato in una struttura di accoglienza dagli uomini della Squadra Volanti della Questura di Rimini, il 39enne di origine romena sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Padova per una serie di furti commessi in città nel 2013. Gli agenti, saputa la sua presenza sul territorio, hanno effettuato una serie di appostamenti in luoghi in cui ritenevano potesse presentarsi e difatti martedì, verso le 12, lo hanno individuato mentre si stava recando a consumare il pasto. Bloccato, è stato portato in Questura e al termine degli accertamenti, è stato condotto in carcere ai ‘Casetti’ dove sconterà una pena di mesi 5.