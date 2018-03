Basket: Dany lotta fino in fondo, ma cede il referto rosa ai Baskers Forlimpopoli

Sport

Riccione

13:52 - 06 Marzo 2018

Una Dany Riccione non particolarmente fortunata cede il referto rosa anche ai Baskers Forlimpopoli e infila così la terza sconfitta consecutiva (77-75). Con Brattoli e Zaghini out per infortunio fin dalle prime battute, i biancazzurri di coach Maurizio Ferro lottano comunque punto a punto con i padroni di casa nel corso di un braccio di ferro lungo 40 minuti ma sono costretti ad alzare bandiera bianca proprio sotto lo striscione del traguardo. Forlimpopoli indigesta dunque per i Dolphins, che già la settimana precedente erano stati sconfitti dall’Artusiana peraltro capolista del campionato. I Baskers di coach Rustignoli avevano invece l’obbligo di vincere per allontanarsi dalle zone pericolose e la grinta dei padroni di casa si nota nel primo quarto, chiuso avanti di 3 lunghezze (21-18). Da quel momento in pratica le due avversarie conducono un match pari ed è logico che alla fine saranno i dettagli a fare la differenza. Trascinato da capitan De Martin e Amadori, Riccione si aggiudica di 4 punti il parziale del secondo quarto e va al riposo in vantaggio (35-36) ma al ritorno in campo Forlimpopoli ritrova la vena realizzativa e ribalta nuovamente le sorti della sfida (57-56 alla terza sirena). Anche l’ultimo e decisivo quarto corre via sul filo del rasoio, la Dany si aggrappa alla supercoppia De Martin-Amadori (48 punti in due) e con Mazzotti ha pure in mano il tiro della vittoria ma la bomba del play biancazzurro non entra e arriva un ko che allontana per il momento le speranze playoff della compagine riccionese. Si torna in campo già martedì e sul parquet di via Forlimpopoli arriva il Bellaria per il gran derby di ritorno (ore 21).