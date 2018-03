Frana sulla Sp 31 a Montescudo Montecolombo, intervengono i Vigili del Fuoco

Attualità

Montecolombo

| 11:19 - 06 Marzo 2018

Frana sulla Strada Provinciale 31 lunedì sera nel comune di Montescudo-Montecolombo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 22.30. Il movimento franoso aveva danneggiato il muro di contenimento della via. La strada, all'altezza del civico 553 di Via Roma, è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.