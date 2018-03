Al via la campagna promozionale della Regione in Germania: rinnovato il collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini

Turismo

Rimini

06 Marzo 2018

Parte lunedì 12 marzo la Campagna Promozionale in Germania dell’Emilia Romagna. L’iniziativa, giunta al terzo anno, è coordinata da APT Servizi Emilia Romagna con un investimento che svilupperà azioni di comunicazione del valore di un milione di euro.

Centrale, come nel 2016 e 2017, sarà il rapporto con l’autorevole sito di previsioni meteorologiche “Wetter.com” con cui sarà fatta una campagna TV e online attraverso il suo sito Internet.

Nella campagna TV (12-31 marzo) riandrà in onda lo spot di 25 secondi che invita una famiglia tedesca, alle prese con la pioggia che rovina un barbecue in giardino, a prendersi una vacanza nell’assolata “Italienische Romagna”, “raccontata” attraverso immagini di vita di spiaggia, parchi divertimento e relax nella piscina di un hotel. Lo spot avrà 250 passaggi su canali tv nazionali privati generalisti (PRO 7, SAT 1 , KABEL EINS) e su canali specializzati (SIXX, Sat 1 GOLD, PRO 7 MAXX, Kabel 1 Doku) e 1.500 passaggi sulla Web TV di “Wetter.com”.

La campagna online (12 marzo-metà maggio) sul sito di Wetter.com (640 milioni di visitatori l’anno) prevede la realizzazione di una “landing page” dedicata alla Romagna (con offerte vacanza per famiglie, informazioni sui comuni costieri, l’offerta turistica del territorio, eventi, notizie di servizio) e un’azione di advertising attraverso banner.

Il collegamento ferroviario estivo Monaco di Baviera-Rimini (con fermate a Bologna e Cesena), rinnovato per il terzo anno e garantito da Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen, nell’estate 2018 si terrà tre volte alla settimana (con partenze giovedì, venerdì e sabato da Monaco di Baviera e possibilità di ritorno venerdì, sabato e domenica). Tra le attività promozionali previste per sostenere l’iniziativa: la realizzazione di un flyer informativo sul collegamento; la presenza di informazioni aggiornate sull’Emilia Romagna e sul collegamento nella Newsletter della Deutsche Bahn e nei siti ufficiali della compagnia ferroviaria; cartellonistica e attività di media relation per la promozione della tratta.