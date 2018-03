Alessandro Bergonzoni con il nuovo spettacolo arriva al Teatro della Regina di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 08:48 - 06 Marzo 2018

Venerdì 9 marzo il Teatro della Regina di Cattolica ospita la nuova produzione, la quindicesima, di Alessandro Bergonzoni dal titolo Sii, di e con Alessandro Bergonzoni, regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi per la produzione di Allibito Adr Unipersonale.

Certamente quando Alessandro Bergonzoni scrive, allestisce ed interpreta questo suo quindicesimo testo la domanda che nasce spontanea non può che essere: "Dove ci porterà stavolta la sua personalissima, esilarante e poetica scrittura?" Sicuramente in una zona artistica dove "sicuramente" perde in definizione e in significato, dove l'artista prova a esibirsi negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre non solo quelli materiali e visibili ma anche quelli creati sciamanicamente dalla sua scrittura. E cercare di raccontare o descrivere questo delicatissimo momento creativo di Bergonzoni può essere ardua impresa in quanto solo e solamente lui può guidare il suo pubblico verso una meta che in realtà può essere proprio la realtà. O meglio quella realtà che solo gli artisti possono definire e modificare rispetto alla loro immaginazione, al loro genio, alla loro ispirazione. E in una scena da lui costruita e con una regia divisa con Riccardo Rodolfi intraprenderà un percorso arduo per scoprire se le immagini reali di questi anni possono essere modificate con la forza dell'arte.



Definire Alessandro Bergonzoni non è facile: attore, scrittore, comico, autore, performer dell’assurdo, affabulatore non sense, artista, pittore, mattatore assoluto del palcoscenico. Una delle voci più conosciute dello spettacolo italiano. Questa nuova produzione rappresenta un ulteriore approdo del suo folgorante percorso. L’esplorazione linguistica e l’assurdo come mondo comico sono le chiavi di lettura attraverso le quali ancora una volta l’artista ci guida nel suo mondo stravagante fatto di giochi di parole con un ritmo che non dà tregua allo spettatore.

Il prossimo appuntamento con la stagione teatrale 2017-2018 di Cattolica sarà con la danza sabato 17 marzo 2018, in scena il Balletto Yacobson di Pietroburgo in Capolavori del balletto russo. La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli del cartellone è attiva sul circuito Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro nei seguenti giorni e orari: martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle 10.00 alle 13.00; nei giorni di spettacolo a partire dalle 15.00. Per informazioni contattare il numero 0541/966778. Inizio spettacoli ore 21.15.