FOTO: l'acqua invade la galleria de 'Le Befane' di Rimini, causa rottura del sistema antincendio

Cronaca

Rimini

| 18:13 - 05 Marzo 2018

Un allagamento all'interno di un negozio in ristrutturazione e in parte della galleria si è verificato nel pomeriggio al centro commerciale 'Le Befane' di Rimini. La causa è l'accidentale rottura di un tubo del sistema antincendio, durante lavori di ristrutturazione a un negozio. Di seguito la nota della direzione de 'Le Befane': "nel corso di lavori di rinnovamento di uno dei punti vendita presenti nella Galleria del centro commerciale, in maniera accidentale si è rotto un tubo del sistema antincendio. La rottura è stata immediatamente intercettata e si è provveduto alla riparazione, ma questo non ha evitato un piccolo allagamento all'interno del negozio e nella zona limitrofa. La situazione è stata già risolta".