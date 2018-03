Forza Italia Riccione festeggia elezione alla Camera di Elena Raffaelli: 'rinnovato sostegno alla Giunta Tosi'

Attualità

Riccione

| 17:24 - 05 Marzo 2018

Forza Italia Riccione festeggia il prestigioso risultato alle elezioni: il Consigliere Comunale Elena Raffaelli eletta alla Camera. Di seguito il commento di Andrea Dionigi Palazzi, Coordinatore Forza Italia Riccione: "L'ottimo risultato che Forza Italia ha maturato a Riccione contribuendo alla vittoria di Antonio Barboni al Senato e di Elena Raffaelli alla Camera, premia l'attento cammino di ricostruzione che abbiamo iniziato in città subito dopo le Elezioni Comunali di Giugno scorso. In pochi mesi siamo riusciti a ridare slancio e concretezza alla nostra azione politica. Ringrazio tutti i Riccionesi che hanno ridato fiducia al nostro partito, riprendendo un dialogo che continueremo ad alimentare con sempre maggiori energie ed impegno. Forti di questo straordinario risultato guardiamo ai prossimi impegni che ci vedranno sempre più protagonisti in città. Primo tra tutti un rinnovato e sempre più convinto sostegno al sindaco Tosi e a questa maggioranza. Forza Italia a Riccione continua ad essere decisiva".