Mondiali Indoor di Atletica, viaggio odissea per il sammarinese Molinari causa maltempo

| 15:52 - 05 Marzo 2018

Più che una trasferta è stata un’odissea. Francesco Molinari ha rappresentato San Marino ai Mondiali Indoor a Birmingham, in Inghilterra, nella gara dei 60 metri.

Il viaggio è stato estremamente travagliato. Il maltempo ha causato lo spostamento di 2 voli aerei ed ha passato quindi 2 giorni in giro per aeroporti, arrivando a Birmingham solo poche ore prima della gara con una forte carica di stress psico-fisico. In gara ha cercato d’impegnarsi al massimo ma non era certo in condizioni ottimali. Si è classificato 7° di batteria in 7”17, un risultato che non lo soddisfa

"Sono arrivato un po’ scosso da tutti gli imprevisti del viaggio - commenta Francesco Molinari - Speravo di andare meglio in gara ma guardo avanti ed affronto il futuro a testa alta, come ho sempre fatto".