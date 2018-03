Al Cescot di Rimini parte il corso per chi vuole aprire bar o lavorare nel settore ristorazione

Attualità

Rimini

| 13:08 - 05 Marzo 2018

Nuovo corso organizzato dal Cescot di Rimini, rivolto a tutte le persone che desiderano aprire un'attività di commercio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande. Il corso è per le persone che non hanno l'abilitazione conseguita tramite percorsi scolastici o tramite esperienza professionale, lavoro nel settore della ristorazione o del commercio alimentare per almeno 24 mesi negli ultimi cinque anni. Il corso del Cescot partirà lunedì 26 marzo e terminerà lunedì 28 maggio. Sentiamo Rosi Broccoli del Cescot al microfono di Riccardo Giannini.