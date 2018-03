Affrontare l'adolescenza, guida per genitori ed educatori. Incontro a Rimini al Centro per le famiglie

Attualità

Rimini

| 10:31 - 05 Marzo 2018

Dopo il grande successo di pubblico del primo incontro, prosegue a marzo il percorso del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi pre-adolescenti e adolescenti sui temi legati alle trasformazioni fisiche, psicologiche e relazionali, che coinvolgono i giovani nella fascia di età 10-18 anni. Per cercare di accogliere il maggior numero di persone possibili gli appuntamenti inizialmente previsti al Centro per le Famiglie, si sposteranno all’aula magna delle Scuola Secondaria Panzini, in Largo Antonio Gramsci.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Che confusione... Sarà perché cresciamo”, è previsto per martedì 6 marzo alle 20.45 e vedrà la partecipazione di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, e di Marco Lazzarotto Muratori, psichiatra e psicoterapeuta. I due professionisti affronteranno il tema della sessualità in adolescenza, analizzandone diversi aspetti come il cambiamento fisico, la costruzione della propria identità sessuale, i mutamenti delle dinamiche all’interno del sistema familiare e il ruolo dei genitori in questo scenario in continuo divenire.

La partecipazione è gratuita senza la necessità di iscrizione fino ad esaurimento posti.