La compagnia Korekané racconta Shakespare a teatro: Riccardo III al Novelli di Rimini

Rimini

| 10:28 - 05 Marzo 2018

Una sfida stimolante e impegnativa: far conoscere in una maniera semplice, popolare e accattivante l’opera di uno dei giganti della drammaturgia mondiale di tutti i tempi. E’ questa la ‘missione’ del progetto “Raccontare Shakespeare”, ideato dalla compagnia Korekané e che inizia il suo percorso di ricerca tra i capolavori scritti dal poeta inglese con Riccardo III, in scena martedì 6 marzo al Teatro degli Atti (ore 21 – fuori abbonamento) diretto da Alberto Guiducci che sarà sul palco insieme a Tiziano Paganelli.

Riccardo III è uno dei testi più potenti e più incisivi di Shakespeare, “il suo svolgimento crea una gamma di emozioni e situazioni vastissima – spiega la compagnia - è un concentrato di adrenalina, introspezione e cattiveria che non ha eguali, per cui ci è sembrato perfetto per essere la prima opera da rappresentare nel progetto Raccontare Shakespeare. La seduzione del male.

Quando Riccardo accusa la sua malformazione fisica come la causa delle sue azioni malvagie, sembra che stia adulando il pubblico per avere la sua simpatia, esattamente come fa con gli altri personaggi dell'opera. Riccardo infatti non indaga sulla causa del male nella mente umana, ma sulle sue azioni, mostrando così le macchinazioni e i metodi che utilizza per manipolare, controllare e danneggiare gli altri a suo vantaggio. Il lavoro raccoglie le caratteristiche, per noi essenziali, che sono: tradizione popolare, narrazione e opera classica”.

Lo spettacolo è sostenuto da Comune di Rimini e Regione Emilia Romagna.