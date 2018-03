Elezioni, affluenza record in regione, a Rimini 77% per Camera e Senato

Attualità

Rimini

| 07:14 - 05 Marzo 2018

L'affluenza definitiva conferma l'Emilia-Romagna come la regione dove si è votato di più alle elezioni politiche, pur con una flessione di quasi 4 punti percentuali rispetto al 2013. Ad esprimersi è stato il 78,2% degli aventi diritto, cinque anni fa l'aveva fatto l'82%.

In provincia di Rimini l'affluenza per la Camera è stata del 77,11%, per il Senato il 77,56%.

Il comune dove l'affluenza è stata più bassa è quello di Casteldelci: 68,38% per la Camera, 68,07 per il Senato.

A Coriano l'affluenza più alta: 83,46% per il Senato, per la Camera 84,18%.

Rimini ha avuto il 76,35% per la Camera e il 76,38% per il Senato.

La provincia dove si è votato di più è stata quella di Modena (79,5%) seguita da quella di Forlì-Cesena (79,3%). L'affluenza più bassa è stata nelle due province dell'Emilia occidentale Parma (75,2) e Piacenza (75,6).