Elezioni 2018, alle 19 in regione ha votato il 66,2%, in provincia di Rimini il 63, 10%. FOTO

Attualità

Rimini

| 20:41 - 04 Marzo 2018

Sono stati oltre 3,3 milioni gli elettori emiliano-romagnoli chiamati a votare e L'Emilia-Romagna guida la classifica delle Regioni più virtuose nell'affluenza alle urne: alle 19 aveva infatti votato il 66,2% degli aventi diritto per il voto alla Camera dei deputati, circa 7 punti in più rispetto al 2013, quando però si votava in due giorni. L'affluenza è superiore di oltre 8 punti rispetto alla media nazionale.

Nella provincia di Rimini ha votato 63,10%, con in testa il comune di Talamello che ha fatto registrare un'affluenza del 70,33% e fanalino di coda Montegridolfo col 50,25%. Tra le altre città, nel capoluogo ha votato il 62,03%, a Riccione il 62,50%, a Cattolica il 60,48%. Tra i centri della Valmarecchia a Novafeltria si sono recati alle urne il 67,77% degli aventi diritto, a Casteldelci il 62,00%, a Pennabilli il 64,72%.