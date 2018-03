Tre donne fermate in auto, avevano 'saccheggiato' un supermercato privo di antitaccheggio

Cronaca

Misano Adriatico

| 17:44 - 04 Marzo 2018

Tre donne sono state arrestate per un furto in supermercato di Misano. Si tratta di due 47enni, una residente e l'altra domiciliata a Rimini, e una 53enne residente a Rimini. Fermate dai Carabinieri per un controllo stradale, alle 12.15 circa di sabato 3 marzo, nel bagaglio della loro Renault avevano nascosto un 'bottino' di generi alimentari, per circa 150 euro. I Carabinieri hanno fatto accertamenti, risalendo tramite le etichette adesive al supermercato in cui avevano rubato, sito a Misano. Il supermercato è privo di sistemi di antitaccheggio.