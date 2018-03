Elezioni, Rimini fanalino di coda per l'affluenza in Emilia Romagna con il 20,218%

Attualità

Rimini

| 13:18 - 04 Marzo 2018

Una domenica serena e a tratti soleggiata ha stemperato i timori della vigilia sulle ripercussioni che avrebbero potuto avere sul voto le nevicate dei giorni precedenti e il ghiaccio sulle strade per il fenomeno della pioggia gelata. Dopo l'ultima neve di ieri sera che ha interessato l'Emilia-Romagna la situazione meteo è migliorata, favorendo gli spostamenti nelle città. Non sono stati segnalati problemi particolari. Alle 12 in regione ha votato il 22,76% degli elettori (furono il 20,40 il 24 febbraio 2013, il 22,46% nel 2008), con un picco del 24,73% a Ferrara e la minore affluenza a Rimini (20,218%). Al voto sono chiamati 3.326.889 cittadini. Ci sono code agli uffici elettorali per il ritiro delle schede in sostituzione di quelle scadute o smarrite. All'Emilia-Romagna spettano 45 deputati e 22 senatori. (ANSA).