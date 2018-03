Stella Bartoletti, sfuma il titolo mondiale di K1 ma la riminese è già pronta a ripartire per nuove sfide

Sport

Rimini

| 12:39 - 04 Marzo 2018

Stella Bartoletti non ce l'ha fatta, il sogno di conquistare il titolo mondiale di K1 si è infranto sabato 3 marzo di fronte a un'avversaria di rango, Alicia Holzken. Nonostante il caloroso tifo di casa, la sfida si è disputata infatti al Pala Flaminio di Rimini, la combattente riminese è stata penalizzata da una partenza titubante, con le prime tre riprese in mano all'avversaria. Stella ha conquistato il punto della bandiera alla quinta ripresa, anche grazie a un po' di stanchezza della rivale, che ha combattuto con grande tenacia. Per Stella una sconfitta che non pregiudica quanto fatto di buono finora, nei primi quattro anni in cui ha praticato questa disciplina: era infatti imbattuta fino a ieri. "Sono sicuro che tutte le persone che ci sono state sempre vicino e ci vogliono bene - racconta Davide Carli - conoscono l'importanza e la crescita esponenziale della grande atleta Stella Bartoletti che da quando ha iniziato sino a ieri ha portato a casa missioni spesso giudicate impossibili".