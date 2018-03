A Bellaria tornano i grandi concerti ‘Sullasabbia’: a luglio unica data dei Madness e i Gogol Bordello

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:23 - 04 Marzo 2018

Torna a luglio l’esplosiva rassegna “Sullasabbia” a Bellaria Igea Marina e dopo i grandi nomi della scorsa edizione, si parte col botto: il 19 luglio saliranno sul palco del Beky Bay, per l’unica data italiana, i Madness.

Band londinese formatasi nel 1976, i Madness approdano “Sullasabbia” reduci dal tour Can’t Touch Us Now European Vacation, che ha preso il via lo scorso ottobre dal Live di Trezzo sull’Adda (MI) per proseguire verso il Gran Teatro Geox di Padova e il resto d’Europa.

Le sorprese non mancano di certo perché “Sullasabbia” suoneranno anche i Gogol Bordello, il 20 luglio, in una delle loro quattro esplosive date estive.

I Gogol Bordello, la band gipsy punk “Made in USA” più amata al mondo, capitanata dall’eccentrico e talentuoso Eugene Hütz, sono una vera e propria garanzia di divertimento. Una carovana di buonumore fatta di violini, tamburi e chitarre distorte, un mix unico e inconfondibile diventato il loro segno distintivo.



Info e biglietti http://www.lprockevents.it/shop/event/sullasabbia/