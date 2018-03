Problemi, consigli e curiosità: a Rimini una giornata dedicata agli amici a quattro zampe

Attualità

Rimini

| 10:02 - 04 Marzo 2018

Una giornata interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe: ad organizzarla, a Rimini, le Guardie Ecozoofile di "Fare Ambiente" ed "ENPA", sabato, all'Hotel Principe, struttura decisamente "Pet Friendly".

I docenti, tutti di alto livello, si sono occupati sia dei problemi comportamentali, che di inconvenienti cui può andare incontro un possessore di animale, non solo cane o gatto.

Recenti statistiche parlano di oramai di un numero pari a 60 milioni di animali domestici presenti stabilmente all'interno dei nuclei familiari.

A farla da padrone sono i cani, con una percentuale di circa il 55 %, seguono i gatti, e via via altri animali, tra cui uccelli, pesci e anche animali tropicali.

I docenti Federica Monti e Paolo Torno, educatori comportamentisti di "Abbaio Camp", hanno dispensato consigli e suggerimenti su come "gestire" il proprio cane, il quale può essere, come il suo padrone, colpito da ansie, fobie fino a sfociare in aggressività.

Successivamente, la Dott.ssa Sonia Zamagna, medico iscritto all'Ordine dei Veterinari della provincia di Rimini, ha dato vere e proprie lezioni di primo soccorso veterinario, ovvero cosa fare in caso di emergenza, in attesa dell'intervento di un medico.

Al corso si sono presentate circa cento persone, tutte estremamente curiose e motivate, le quali hanno partecipato attivamente facendo domande e chiedendo consigli.

Dato il riscontro, verrà riproposto, seguendo le stesse modalità, in altri Comuni della provincia.