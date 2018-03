Santarcangelo Calcio, Capellini scatenato nell'amichevole con l'At.Alma di Bugaro e Rivi

Sport

Gatteo

| 15:20 - 03 Marzo 2018

I gialloblù di mister Alberto Cavasin chiudono la settimana di allenamento, superando per 3-1 l’Atletico Alma Fano, nell’amichevole organizzata al posto della partita di campionato Santarcangelo – Südtirol, rinviata venerdì per avverse condizioni meteorologiche. Nella prima frazione di gara, si rivede in campo sulla sinistra Sandro Semedo, rientrato a pieno ritmo durante l’ultima settimana, dopo la botta alla caviglia subita nella gara contro la Fermana che lo aveva costretto al lavoro differenziato per due settimane. Il primo tempo si chiude sul 2-0, con doppietta di Cappellini che, nella prima rete, trova il tempo giusto in area per raccogliere il pallone su un rimpallo e mettere alle spalle di Celato e, nel raddoppio, recupera palla sulla trequarti e chiude l’azione personale con un preciso rasoterra alla sinistra dell’estremo difensore marchigiano. Nella ripresa mister Cavasin cambia tutto l’undici ed è l’Alma a farsi vedere dalle parti di Moscatelli accorciando le distanze con Rivi; nel finale Tommasone, dopo aver colpito un palo pochi minuti prima, fissa il risultato sul definitivo 3-1 con un bel dribbling e tiro in area. La preparazione in vista della trasferta di Teramo di domenica prossima (fischio d’inizio al Gaetano Bonolis ore 20:30), riprenderà lunedì sempre sul sintetico di Gatteo Mare.





Santarcangelo - Atletico Alma 3-1

Reti: 25’ , 33’ Capellini (S), 53’ Rivi (A), 85’ Tommasone (S).







Santarcangelo (primo tempo): Iglio, Toninelli, Lesjak, Briganti, Sirignano; Di Santantonio, Dalla Bona, Bussaglia, Capellini, Semedo, Strkalj.

Santarcangelo (Secondo Tempo): Moscatelli, Maloku, Bondioli, Maini, Broli, Dhamo, Spoliarits, Soumahin, Vegh, Moroni, Tommasone. All. Cavasin.





Asd Atletico Alma: Celato (1’ st Cavalletti), Marongiu (25’ st Vitali), Dominici (1’ st Scrillati), Giunchetti E. (25’ Lampetti),Mei, Orazi (20’ st Maggiarosa), Falcinelli (20’ st Scavone), Giunchetti L.(20’ st D’Anzi), Rivi (20st Carnaroli), Palazzi (20’ st Rivetti), Bufalo.