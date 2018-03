Luigi Bizzotto nuovo allenatore della Nazionale B di San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 14:22 - 03 Marzo 2018

Luigi Bizzotto, attuale allenatore del Tre Penne, è da oggi il nuovo allenatore della NAT San Marino, o più comunemente denominata Nazionale B. Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi al San Marino Stadium, ha esordito il presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio Marco Tura sulla scelta del tecnico appartenente al club che detiene Coppa Titano e Supercoppa Sammarinese: “Due panchine d’oro consecutive sono state uno dei motivi principali per la decisione finale, inoltre i risultati ottenuti negli ultimi anni in Campionato Sammarinese sono dalla sua parte quindi la Federazione ha ritenuto che Bizzotto fosse l’uomo più giusto per ricoprire tale incarico.”

Successivamente, Bizzotto ha affermato: “Sono molto onorato di essere il nuovo allenatore della Nazionale B di San Marino, è un ruolo molto prestigioso. Non potrei essere qua senza il permesso del presidente del Tre Penne Fabrizio Selva che ha dato il suo consenso per questa nuova esperienza. La trattativa che mi ha portato sulla panchina biancazzurra è stata molto rapida: Massimo Bonini ha contattato Selva e dopo il suo benestare ha parlato con il sottoscritto trovando subito un accordo.– prosegue- “Ovviamente ci saranno molti impegni, attraverso lo staff del club di Città dovrò organizzare il programma. Sicuramente questo nuovo incarico non mi costringerà a lasciare il Tre Penne.”

Gli ultimi due allenatori della Nazionale B sono stati Ermanno Zonzini e Fabrizio Costantini che hanno ottenuto nella UEFA Regions’ Cup risultati positivi: “Non sento la pressione di dover far bene, ma sono convinto che riuscirò a togliermi delle belle soddisfazioni. Ancora non ho pensato a qualcuno in particolare anche perché per le convocazioni ci sono tanti parametri da valutare, sin da domani con il Team Manager Maurizio Di Giuli discuteremo su chi prendere in considerazione.”

Non solo Luigi Bizzotto ma anche Maurizio Di Giuli, attuale direttore sportivo del Tre Penne, si apprestano ad incominciare questa nuova avventura sulla panchina della NAT San Marino con il debutto fissato il 14 Giugno 2018 in Repubblica Ceca.