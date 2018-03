Ancora allerta meteo per le piogge, neve sui 700 metri nel riminese: domenica torna un po' di sereno

Cronaca

| 12:38 - 03 Marzo 2018

Allerta meteo dal mezzogiorno di sabato 3 marzo fino alle mezzanotte di domenica 4 marzo sull'Emilia-Romagna, per piogge e neve. A lanciarla l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile che ha individuato un 'codice giallo' per criticità idrogeologica e piogge sulla Romagna e sui bacini emiliani centrali e orientali e, per neve, sui sui bacini emiliani centrali, occidentali e orientali; sulla pianura emiliana, sulla pianura e la bassa collina emiliana occidentale. "L'intensificazione della perturbazione, che interessa nella giornata di sabato 3 marzo il territorio regionale - si legge in una nota - apporterà precipitazioni diffuse deboli-moderate. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso, con quantitativi nelle aree di pianura centro-occidentale sopra soglia, stimati intorno a 5-10 centimetri. Nelle aree collinari e montane saranno intorno a 15-30 centimetri. Non si escludono fenomeni di acqua mista a neve nella pianura bolognese e ferrarese. Sulla Romagna le precipitazioni saranno sotto forma di pioggia e quota neve da 700-800 metri. Fenomeni in esaurimento nella nottata".