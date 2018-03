Duathlon, TD Rimini campione italiano: bis dopo il trionfo di Riccione 2017

Sport

Rimini

| 09:53 - 03 Marzo 2018

Inizia col botto la stagione del TDSGRimini. Le condizioni meteo avverse e la forte bora non hanno impedito ai ragazzi del sodalizio riminese di ben figurare nel primo appuntamento della stagione.

A Caorle sono andati in scena i Campionati Italiani Assoluti di Duathlon Sprint ed a Squadre a Staffetta 2+2 oltre alla Coppa Crono Age Group.

Le prime a partire nella giornata di sabato 24 Febbraio sono state le ragazze con le favorite subito a prendere la testa negli iniziali 5km di corsa : sono 6 le atlete che guidano la gara con Sara Papais, ormai riminese d’adozione e Federica Parodi in controllo fin dalle prime battute. La frazione ciclistica vede i tentativi di fuga delle forti bikers Verena Steinhauser e Marta Bernardi, ma il gruppo rientra compatto salvo perdere proprio la Bernardi negli ultimi km a causa di una caduta. L’ultima frazione è una lunga volata spalla a spalla tra la giovanissima Beatrice Mallozzi e Sara Papais con Federica Parodi distanziata di pochi metri; le tre finiscono nell’ordine sotto il traguardo. Nella top venti anche Sara Moretti 18a e Cecilia D’Aniello 20a.

Nel primo pomeriggio è stata la volta dei maschi dai pronostici tutt’altro che facili; la prima frazione vede un gruppo compatto, guidato dal giovane neoacquisto del TDSGRimini Riccardo Brighi, procedere a ritmo regolare fino alla T1 e salire sulle due ruote. I 20km di ciclismo vedono da un lato il rientro di un nutrito gruppo di inseguitori sulla testa della gara e dall’altro una fuga a tre in cui riesce ad inserirsi anche il forlivese del TDSGRimini Mattia Camporesi. L’ultima frazione è affare per “podisti” con Diego Luca Boraschi, rimasto coperto fino alla T2, che va a vincere in solitaria seguito da Andrea Secchiero e da Marco Corrà che solo negli ultimi metri ha la meglio su Giulio Soldati, autore di una solida prova; finisce a ridosso della top ten anche Camporesi, 13°.

Vittoria di categoria per gli inossidabili del TDSGRimini , Michele Vanzi ( M6) e Eros Tassinari (M7).

La giornata di domenica, battuta da una forte bora che condizionato pesantemente l’andamento della competizione, ha visto nella mattinata lo svolgimento del Campionato Italiano a Squadre nella classifica forma della Mixed Team Relay e nel pomeriggio della Coppa Crono Age Group.

Il TDSGRimini si è presentato al via con chiare mire di vittoria, alla luce anche delle solide performances del giorno precedente : il team, composto nell’ordine da Federica Parodi, Giulio Soldati, Sara Papais e Mattia Camporesi, ha preso le redini della gara fin dalle prime battute soprattutto grazie a convincenti prove nelle frazioni podistiche. Qualche sussulto nelle frazioni ciclistiche femminili in cui si è assistito alle ottime prove di Eleonora Peroncini ( Cus Parma ) e Sharon Spimi (TTR), ma la vittoria non è mai stata messa in discussione. Come a Riccione 2017, Mattia Camporesi taglia per primo il traguardo, portanto il TDSGRimini sul gradino piu’ alto del podio. Secondo posto per il TTR e terzo posto per Minerva Roma. Nono posto per il team composto da Cecilia D’Aniello, Stefano Rigoni, Sara Moretti e Luca Vignali, 23° per la squadra composta da Elisabetta Scarpellini, Daniel Casadei, Ilenia Benzi e Nicolo’ Proverbio.

I prossimi appuntamenti del TDSGRimini saranno il 18 Marzo il Duathlon di Siena, valevole per il Circuito Nazionale ed i Campionati Italiani di Duathlon Giovani a Cuneo il prossimo 7/8 Aprile.