La Valmarecchia protagonista a Sanremo Junior: due giovanissime alla fase finale delle selezioni

Attualità

Valmarecchia

| 09:26 - 03 Marzo 2018

Ancora Sanremo in primo piano questo week-end: si tengono infatti nella città dei fiori le selezioni nazionali che si concluderanno domenica con la finale del Festival canoro "Sanremo Junior ".

In questa edizione, dopo un serrato tour di date nelle varie regioni italiane, sono rimasti in gara circa cento ragazzi. Lisa Ravagli e Giorgia Aprile sono due di questa squadrona di giovani aspiranti. Le ragazze frequentanti la scuola media nella provincia di Rimini, sono allieve della classe di canto del Distretto della Musica Valmarecchia, con sede a San Leo, che ormai da anni gestisce la Scuola comunale di musica Leontina.

La loro maestra Rosanna Lidoni, tiene a dire che oltre all' indiscutibile bravura, hanno chiaro il concetto di cosa significa la musica e il canto come scuola di vita. Questo è il principio fondamentale che ogni allievo del Distretto riceve partecipando ai vari corsi. Sono partite in treno dalla stazione di Rimini all'alba del 2 con i loro genitori e la loro maestra Rosanna alla volta di Sanremo: "siamo certi che porteranno sul palco sanremese tutta la loro semplicità di giovani ragazze, tutta la loro grinta sorretta dalla professionale preparazione e a prescindere dal risultato - conclude la maestra Lidoni -torneranno già vincenti perchè ricche di una sana e protetta esperienza".

Per informazioni: Distretto della Musica Valmarecchia cell. 392/2033951, ddmvalmarecchia@gmail.com;