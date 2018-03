Basket, NTS si ferma per la Coppa Italia e si prepara allo sprint finale

Sport

| 09:11 - 03 Marzo 2018

Si sta preparando allo sprint finale la NTS Informatica di coach Maghelli, che a sei partite dal termine della regular season deve ancora stabilire il proprio futuro. I playoff sono ampiamente a portata, lontani appena due punti, ma lo spettro dei playout non è ancora del tutto svanito, visto il margine di due sole lunghezze sul quintultimo posto: sarà compito di Busetto e compagni tentare l’assalto per entrare tra le migliori otto del girone, o quantomeno per rimanere in quella ‘terra di mezzo’ che vale la conferma del posto in serie B anche per la prossima stagione.

Il calendario non è dei più semplici, con i biancorossi che se la dovranno vedere contro le prime tre della classe, oltre ai delicatissimi scontri diretti contro Desio, Olginate e Bernareggio: i Crabs sono però pronti a dare battaglia ogni singolo possesso che manca da oggi fino al termine del campionato.

“La squadra si sta allenando bene - attacca il ‘Mago’ Maghelli - stiamo sfruttando la pausa per la Coppa Italia per mettere a punto alcune situazioni tattiche nonostante qualche acciacco: le condizioni di Tiberti verranno valutate martedì, mentre Myers, dopo aver saltato il derby contro i Tigers, è in recupero. Sappiamo che alla ripresa del campionato abbiamo due partite di fila in casa che sono molto importanti e dovremo essere molto concentrati. Mancano sei match alla fine della stagione e sono tutti incontri davvero tosti, stiamo giocando una buona pallacanestro, abbiamo qualche passaggio a vuoto com’è logico che sia per una squadra come la nostra, ma stiamo cercando di limitare il più possibile questi ‘black out’. Andremo avanti partita per partita, cercando ogni volta di dare il massimo: domenica 11 arriva Crema che è una delle migliori squadre del girone, ma siamo pronti a provare a strappare il referto rosa - conclude l’allenatore della NTS Informatica - per vincere dovremo essere concentrati e giocare duramente”.