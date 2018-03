Polemiche su auto Dolce Vita, vettura appartiene ex senatore Berselli ora candidato Casapound

Attualità

Morciano

| 20:53 - 02 Marzo 2018

La 'Triumph Tr3' guidata da Marcello Mastroianni ne 'La Dolce Vita' diventa oggetto di una querelle politica a Morciano, nel Riminese. La vettura - di proprietà di Filippo Berselli, ex parlamentare e candidato alle prossime elezioni con Casapound - avrebbe dovuto partecipare a una sfilata di auto d'epoca alla tradizionale festa di San Gregorio: l'esponente politico ha però deciso di ritirare la vettura per evitare polemiche dopo che un sito di informazione riminese ha segnalato l'inopportunità di presentare l'auto alla luce della prossima tornata elettorale. Una lettura bocciata, in una nota, dal Comune di Morciano che ha però ringraziato Berselli per la sua scelta, presa per evitare qualsiasi speculazione e soprattutto per scongiurare che "qualche sciagurato" potesse addirittura "dare fuoco alla macchina". "Povero Fellini - conclude l'Amministrazione morcianese - A Rimini si celebra il maestro con la riapertura del Fulgor. Anche noi volevamo rendere un piccolissimo omaggio al grande regista".