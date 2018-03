Le aree più degradate di Rimini al setaccio della Polizia, tre giorni di intensi controlli

Cronaca

Rimini

| 13:44 - 02 Marzo 2018

Dal 26 al 28 febbraio la Polizia di Rimini ha partecipato all'operazione nazionale "Security Breath", tre giorni di intensi controlli nelle aree caratterizzate da fenomeni di illegalità diffusa, marginalità sociale, irregolarità e degrado, anche su sollecitazione della cittadinanza che ha, in alcuni casi, segnalato tali situazioni con esposti.

L'attività, nella tre giorni riminese, ha visto coinvolti il Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, unità cinofile antidroga, le volanti della Questura e il personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, per un totale di oltre 70 donne e uomini della Polizia di Stato.

Sono stati intensificati i posti di controllo in determinate aree cittadine quali la Stazione Ferroviaria, Borgo Marina, Miramare, Torre Pedrera e Bellariva a Rimini e la zona del Marano a Riccione; sono stati inoltre effettuati controlli all’interno di numerosi stabili ed edifici abbandonati quali colonie, l’edificio di via Ugo Bassi, alcune strutture alberghiere attualmente in disuso come l’hotel “Le conchiglie” a Riccione e, in ultimo, in numerose strutture residenziali; l’attività ha consentito di controllare oltre 500 automezzi e identificare circa 700 persone.

In particolare i controlli, all’interno di un residence nella zona mare di Rimini, hanno permesso di trarre in arresto un 48enne straniero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il fiuto del cane antidroga ha infatti permesso di rinvenire e sequestrare, nella stanza dove era alloggiato l’uomo, circa 350 gr. di hashish e oltre 15.000 Euro, anch’essi posto sotto sequestro.

Sono state inoltre denunciate altre 7 persone per reati relativi all’ingresso e alla permanenza sul territorio nazionale, tutti muniti di provvedimenti di espulsione dal territorio.

Presso una struttura alberghiera attualmente in disuso in zona Marano a Riccione, controllata nella mattinata di mercoledì, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 100 kg di rame contenuti in un borsone e 2 biciclette, il tutto ritenuto provento di furto. Le foto delle due biciclette sono state pubblicate sul sito web della questura di Rimini per agevolarne il riconoscimento da parte dei legittimi proprietari, mentre per il quantitativo di rame sequestrato sono in corso accertamenti per risalirne alla provenienza.