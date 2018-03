Ordinanza a Coriano: pulizia fossi e taglio arbusti a rischio caduta, pena sanzioni per i cittadini

Attualità

Coriano

| 13:17 - 02 Marzo 2018

Il Sindaco di Coriano, a seguito degli aventi calamitosi che hanno colpito il territorio negli ultimi mesi, ha pubblicato l'Ordinanza n 12 del 2 marzo 2018 rivolta a tutti i cittadini proprietari di aree private nonché ai detentori di diritti reali delle aree private: l'ordinanza impone da un lato sia la potatura e in caso estremo l'abbattimento delle alberature o degli arbusti che incombono per traiettoria di caduta sulle pertinenze stradali e dall'altro impone (ai proprietari di fondi agricoli - cosi come previsto dalle specifiche Tecniche di AGREA), la manutenzione dei fossi, il loro ripristino nel caso in cui siano stati chiusi e la realizzazione di fossi per la corretta regimentazione delle acque.

Altresì impone il ripristino del corretto e decoroso mantenimento sia della vegetazione ad alto fusto che di quella arbustiva e lo sfalcio dell'erba in tutte le aree private per fini igienico sanitari.

L'inottemperanza all'Ordinanza, prevede rilevanti sanzioni amministrative indicate nell'Odinanza stessa e segnalazioni d'ufficio ad AGREA per l'attivazione delle procedure di non conformità.