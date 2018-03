Rimini, aumenta di sei unità il personale della Municipale con i rinnovi a tempo indeterminato

Attualità

Rimini

| 12:48 - 02 Marzo 2018

Aumenta di sei unità il personale in servizio tutto l’anno al Corpo di Polizia Municipale di Rimini. A E’ stato infatti esteso a full time il contratto a sei agenti attualmente in servizio a tempo indeterminato e parziale ciclico (ovvero sei mesi all’anno). I sei agenti – che sono risultati i primi classificati nella graduatoria scaturita dal concorso pubblico - sono già entrati in funzione con il nuovo contratto da ieri giovedì 1° marzo e sono operativi sulle strade. Il piano occupazionale della Polizia Municipale prevede l’integrazione nel Corpo di ulteriori sei agenti e due ispettori, che saranno assunti attraverso un bando di mobilità e che andranno a potenziare il personale già a partire dalla stagione estiva.