Rinviata Santarcangelo Calcio - Sud Tirol, la Lega Pro ratifica la decisione delle due società

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:39 - 02 Marzo 2018

Il maltempo blocca il Santarcangelo Calcio. La Lega Pro, in relazione alle nevicate e alle piogge che hanno colpito il riminese, ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, della gara tra i clementini e il Sud Tirol, a ratifica delle richieste avanzate dalle due società. La gara era in programma domani alle 18.30 allo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo. I ragazzi di Angelini, reduci da tre sconfitte consecutive, l'ultima in casa con la Sambenedettese, tornernanno in campo tra quindici giorni in casa del Teramo.