Ha passato la notte alla Caritas Roberto Nicoletti il riminese scomparso dalla mattina di mercoledì

Attualità

Rimini

| 11:31 - 02 Marzo 2018

Ha passato la notte alla Caritas di Rimini Roberto Nicoletti, il riminese che non aveva dato più notizie di sé. Nicoletti è stato riconosciuto nel momento in cui ha lasciato la struttura. "Ha dormito qui" dice il presidente della Caritas Mario Galasso "ci è sembrato tranquillo e senza particolari problemi. Purtroppo l'abbiamo identificato quando già se ne era andato al mattino". La Caritas ha informato le forze dell'ordine della presenza dell'uomo allertando nel contempo tutte le strutture collegate, per segnalare l'evenutale ritorno di Nicoletti.