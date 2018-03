A14 ancora chiusa, traffico sulla statale adriatica, autobus con ritardi a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:15 - 02 Marzo 2018

E' ancora in atto la chiusura dell'autostrada tra Bologna San Lazzaro e Cattolica in entrambe le direzioni per le conseguenze della pioggia gelata. Il traffico autostradale si è quindi riversato sulle strade statali con conseguenti code e rallentamenti. Il maltempo incide anche sulla circolazione degli autobus di Start Romagna: quasi tutte le linee stanno accumulando brevi ritardi o effettuano un percorso ridotto.

Clicca qui per la situazione dei bus di Start Romagna

Clicca qui per gli aggiornamenti autostradali