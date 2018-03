Il maltempo ferma per la seconda settimana consecutiva i campionati dilettantistici, serie D a parte

Sport

Rimini

| 10:15 - 02 Marzo 2018

Niente campionati dilettantistici (serie D a parte) anche nel weekend del 4 marzo. Seconda settimana di stop consecutivo per il maltempo: la Figc Emilia Romagna ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Juniores Regionale. Sono due i turni completi che dovranno essere recuperati. Nel Girone H di Prima Categoria ci sono anche altri recuperi: la capolista Novafeltria e il Sant'Ermete, ad esempio, hanno tre partite in meno. La serie D non si ferma, ma è a rischio rinvio la partita del Rimini Calcio sul campo della Colligiana.