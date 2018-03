Riccione: si è spento a 74 anni Rinaldo Orfei, grande protagonista del circo italiano

Attualità

Riccione

| 08:35 - 02 Marzo 2018

Si è spento Rinaldo Orfei, 74 anni, fratello di Nando e Liana, cugino di Moira. Era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Riccione, in precedenza in una casa di riposo di Misano Adriatico. Ne dà notizia Circusfans.net, il portale del circo italiano. Era stato tra i fondatori delle produzioni circensi della Famiglia Orfei, il Circo Orfei a tre Piste (1966-1970), il Circorama (1970-1973), primo spettacolo circense a proporre anche videoproiezioni a supporto dello show il Circo delle Mille e una Notte (1973-1976) con parate e coreografie e il Circo delle Amazzoni (1976-1977) composto da un cast prevalentemente femminile. Addestratore, clown, lanciatore di coltelli e grande istrione è stato anche personaggio televisivo in programmi Rai. Dal 1978, alla divisione dai fratelli, fu anche direttore di un proprio complesso circense, portando avanti l'icona dell'addestratore carismatico di tigri. Il funerale si celebrerà sabato mattina alle 11.30 nella chiesa Immacolata Concezione di Misano Mare. Foto M.Tramonti.