Risveglio gelato per la provincia di Rimini, strade ghiacciate, prudenza alla guida

Attualità

Rimini

| 08:10 - 02 Marzo 2018

Risveglio più che gelato per la provincia di Rimini. Il tanto temuto "gelicidio" ha fatto la sua comparsa già dalla prima serata di giovedì. In azione i mezzi spargisale fin dalla notte ma la prudenza nella circolazione è d'obbligo proprio per le condizioni a volte estreme delle strade. Anche cicolare a piedi diventa complicato a causa delle gelate presenti sui marciapiedi. Le principali arterie risultano percorribili con velocità moderata e grande attenzione. Diverse vie secondarie sono ancora "piste di ghiaccio".

Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia. L'evoluzione della giornata dovrebbe portare a nuvolosità ancora presente con probabili ulteriori deboli precipitazioni.