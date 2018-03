Maltempo San Marino: scuole chiuse, banca permette ai dipendenti di portare figli al lavoro

Attualità

Repubblica San Marino

| 07:03 - 02 Marzo 2018

Con il maltempo e la neve caduta sull'Emilia-Romagna e sul Titano che ha spinto le amministrazioni comunali a tenere chiuse le scuole, la Banca di San Marino ha pensato di permettere ai propri dipendenti di portare i figli al lavoro. Un'iniziativa, rilanciata con un post sulla pagina Facebook dell'istituto di credito che ha ottenuto particolare consenso: sono 4.800 i 'like' lasciati sotto il testo e oltre 1.900 le condivisioni.

La banca, si legge sul post 'informa la clientela che fino a giovedi', a causa della chiusura delle scuole per neve, sara' consentito al personale farsi accompagnare dai figli al lavoro.

"Siamo certi che i clienti, con i quali ci scusiamo per gli eventuali disagi, capiranno tale decisione: il rumore e la gioia dei bambini - conclude l'istituto - porteranno solo piu' colore e allegria in giornate cosi' difficili per tutti!'.























ANSA