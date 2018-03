Alta Valmarecchia, figlia malata e mamma isolate dalla neve: i Carabinieri intervengono in soccorso

Cronaca

Novafeltria

| 20:12 - 01 Marzo 2018

L'Arma dei Carabinieri si distingue non solo per le attività di indagine e di controllo finalizzate a prevenire e reprimere reati, ma anche per azioni finalizzate ad aiutare cittadini in difficoltà, specie in situazioni spesso di emergenza come quelle provocate dalle forti ondate di gelo che sempre più spesso colpiscono il nostro territorio. E' quanto successo in Alta Valmarecchia giovedì: mamma e figlia, quest'ultima una ragazzina costretta a letto dalla febbre, con la neve che sciogliendosi entrava in casa attraverso una vecchia canna fumaria, sono state soccorse dai carabinieri della Compagnia di Novafeltria. Le due donne, residenti in una frazione isolata in Alta Valmarecchia, hanno dovuto chiamare i militari dell'Arma per chiedere aiuto a causa delle avverse condizioni meteo. Rimaste senza generi di prima necessità, hanno chiesto aiuto ai Carabinieri i quali, dopo aver fatto incetta di cibo, con l'auto di servizio sono riusciti a risalire fino all'abitazione della signora per consegnare gli alimenti.