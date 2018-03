Omar Pedrini ospite a Novafeltria presenta 'Cane Sciolto', il suo nuovo libro

Eventi

Il cantautore bresciano Omar Pedrini sarà ospite a Novafeltria, venerdì 2 marzo, per presentare il libro 'Cane Sciolto', un romanzo biografico scritto a quattro mani con Federico Scarioni. Il libro contiene anche contributi di Giulio Mogol, Mauro Pagani, Mauro Corona, Pino Scotto e Red Ronnie. Appuntamento venerdì 2 marzo all'osteria Madama Dorè, con cena e musica live con lo stesso Omar Pedrini. Ex leader dei Timoria, nel 2017 è uscito con il disco "Come se non ci fosse un domani", quinto album da solista. La serata si concluderà con il dj set di Zuc.