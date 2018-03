Il 4 marzo si vota, a Rimini ci sono 43 elettori ultracentenari: la più anziana ha 107 anni

Attualità

Avranno inizio alle ore 7 del mattino per concludersi alle 23 di domenica 4 marzo le votazioni per le elezioni politiche 2018 con cui i cittadini italiani eleggeranno il nuovo Parlamento.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini di nazionalità italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rimini, che avranno compiuto il 18° anno di età il primo giorno della votazione, nati a tutto il 4 marzo del 2000.

Gli elettori che potranno votare nelle 143 sezioni elettorali allestite in 36 luoghi di riunione, in totale saranno 110.376 per la Camera dei deputati, con una maggioranza di donne (57.558). Stesso rapporto per il Senato, dove gli elettrici sono 53.727 contro i 48.601 elettori. Preponderanza del sesso femminile anche tra i 43 elettori ultracentenari, dove ben 41 sono donne compreso l’elettrice più anziana che ha compiuto 107 anni. Sono due, un maschio e una femmina, i giovani che compiranno il 18° anno d’età proprio il 4 marzo e che potranno così votare per la prima volta come altri 1.518 coetanei (789 i maschi, 729 le femmine). I giovani fino a 25 anni, ovvero coloro che potranno votare solo per la Camera dei Deputati, sono 8048, rispettivamente 4.217 i maschi e 3.831 le femmine. 7.847 sono gli italiani residenti all’estero che eserciteranno il diritto di voto per corrispondenza, 53 gli elettori residenti all’estero che rientreranno in Italia per il voto e 106 gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che voteranno per corrispondenza.

In occasione delle Elezioni Politiche indette per Domenica 4 marzo 2018 l’Ufficio Anagrafe di Via Marzabotto n. 25 sarà aperto unicamente per il servizio Carte d’Identità Sabato 3 marzo dalle ore 8 alle ore 13 e Domenica 4 marzo dalle ore 8 alle ore 22.

Il Comune di Rimini ricorda che è stato attivato anche un servizio di trasporto al seggio che verrà effettuato gratuitamente dalla Cooperativa Sociale “La Romagnola Onlus” . Il servizio potrà essere richiesto telefonando al 348 8572642 nei seguenti orari: Sabato 3 marzodalle ore 9 alle ore 12; Domenica 4 marzo dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni politiche previste per domenica 4 marzo, l’Ufficio elettorale del Comune di Rimini invita gli elettori a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per esprimere il voto.

Gli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale potranno così richiederne una nuova per tempo presso l’Ufficio Elettorale di via Marzabotto, 25 aperto al pubblico Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18, Martedì e Giovedì dalle 8 alle 16 con orario continuato, Sabato dalle 8 alle 12,30.

Accanto all’Ufficio elettorale di via Marzabotto saranno aperte anche le delegazioni di quartiere (Villaggio I Maggio – ex circoscrizione 6; Viserba, ex circoscrizione 5; Miramare, ex circoscrizione 3) che saranno aperte al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

L’Ufficio elettorale informa inoltre che nella giornata del voto di domenica 4 marzo oltre all’Ufficio di via Marzabotto saranno aperte con orario continuato dalle ore 7 alle 23 tutte le delegazioni anagrafiche comunali del centro storico, di Miramare, Viserba, Corpolò, Santa Giustina – Centro giovani, Villaggio I Maggio.

Sul sito ‘Speciale elezioni politiche 2018’, la pagina web del Comune di Rimini dedicata alle prossime elezioni del 4 marzo www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/elettorale/speciale-elezioni-politiche-2018 sono pubblicate anche tutte le informazioni utili al voto: dalle tappe verso le elezioni alla normativa sulla propaganda elettorale e l’utilizzo degli spazi d’affissione, alle informazioni per le facilitazioni per i disabili, i documenti per votare, e le modalità per esprimere il proprio voto. E' attivo il numero verde del servizio elettorale. Chiamando il numero 800.106.300, gratuitamente, si possono ottenere informazioni inerenti le elezioni

Sul sito nella giornata di domenica 4 e poi di lunedì 5 marzo i risultati delle operazioni di scrutinio.