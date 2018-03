Dopo la neve arriva nel riminese il pericolo 'gelicidio', nuova allerta meteo per il 2 marzo

Attualità

Rimini

| 13:35 - 01 Marzo 2018

Allerta meteo per 24 ore, dalla mezzanotte del 2 marzo in Emilia-Romagna, diffusa da Arpae e Protezione civile: codice arancione per ghiaccio e pioggia che gela, con l'esclusione del Parmense e del Piacentino in cui il codice è giallo. Così come per criticità idrogeologica in Romagna e nei bacini emiliani centrali e per neve nel Parmense e nel Piacentino. Si prevedono precipitazioni estese all'intero territorio regionale che tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte del 2 marzo. "I fenomeni - si legge nell'allerta - sono previsti a carattere di neve sulle province occidentali, mentre sul restante territorio si avranno fenomeni di pioggia che gela al suolo. Nelle aree con accumulo di neve, al termine delle precipitazioni, saranno possibili gelate al suolo".