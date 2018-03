Emergenza gelo, Diocesi di Rimini allestisce nuovo spazio per accogliere i senzatetto in via Isotta

Attualità

Rimini

| 13:30 - 01 Marzo 2018

Un’altra notte al caldo è stata garantita alle oltre 30 persone che la Caritas diocesana sta accogliendo in questo periodo. Tanta umanità, cordialità e affetto riempiono queste nottate così faticose per chi non ha nulla.

Il pasto caldo garantito, la presenza di operatori attivati per l’occasione con i quali confrontarsi e parlare, aiutano a creare un ambiente ospitale e confortevole che aiuta non poco chi è costretto a rivolgersi alla Caritas Diocesana.

Il Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, preoccupato per le tante, troppe persone che vivono sulla strada ha seguito in prima persona, sin dalle prime ore, l’evolversi dell’accoglienza in questo periodo di emergenza freddo andando di persona alla Caritas di via Madonna della Scala ad accertarsi delle condizioni. Per lo stesso motivo, nei giorni scorsi, ha voluto far visita a Casa don Gallo onde verificare che tutto funzionasse per il meglio e per riscontrare se ci fossero eventuali necessità per proseguire nel migliore dei modi l’accoglienza straordinaria di questi giorni.

Preoccupata per il protrarsi delle cattive condizioni metereologiche, e consapevole che i posti aggiuntivi creati per l’emergenza freddo sono tutti occupati, la Diocesi di Rimini metterà a disposizione da oggi uno spazio ulteriore per l’accoglienza, il salone della Casa della Giovane in via Isotta (nel centro storico di Rimini), attrezzato almeno per poter ospitare eventuali nuove persone che, in queste ultimi notti di freddo, dovessero trovarsi senza un luogo dove poter dormire.

“Con questi nuovi, ulteriori posti, che saranno attivati al bisogno, - spiega il direttore della Caritas, Mario Galasso - siamo un po’ più sereni e convinti che nessuno sarà lasciato sulla strada”.

Il Vescovo Francesco Lambiasi: “Occorre che la Chiesa riminese faccia del suo meglio perché anche uno solo dei fratelli in difficoltà va sempre accolto e aiutato, soprattutto in questa situazione di emergenza per il maltempo”.