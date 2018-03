DIRETTA TESTUALE calcio Serie D: Colligiana - Rimini 1-1 FINALE

Sport

| 12:24 - 11 Marzo 2018

Colligiana - Rimini 1-1 (FINALE)

Reti: 23' Simoncelli, 63' autorete Brighi.



Colligiana (4-3-3): 1 Feola - 2 Gemignani 5 De Vitis 6 Benedetti 3 Tafi - 4 Cannoni (17 Zaccaria dall'89') 10 Pietrobattisti 11 Biagi - 9 Crisci (15 Grandoni dall'83') 8 Falorni (18 Bucaletti dal 66') 7 Pierangioli.

In panchina: Bellagamba, Maoggi, Mussi, Proietti, Frijia, Vinciguerra.

Allenatore: Carobbi.



Rimini (3-4-2-1): 1 Scotti - 14 Romagnoli 2 Brighi 13 Petti - 18 Viti 30 Montanari (8 Righini dal 79') 19 Capellupo (10 Cicarevic dal 72') 77 Guiebre (29 Tompte dal 64') - 17 Arlotti 7 Simoncelli (6 Valeriani dal 53') - 88 Traini.

In panchina: 22 Rapisarda; 25 D'Addario, 28 Vesi, 98 Mazzavillani; 4 Variola.

Allenatore: Righetti.

Cambio di modulo: dal 53' 3-5-2, dal 72' 3-4-3.



Arbitro: Saia di Palermo (Assistenti Dell'Olio e Centrone di Molfetta).

Ammoniti: Guiebre, Pierangioli, Arlotti, Pietrobattista, Benedetti, Cannoni, Valeriani.

Espulsi: nessuno.



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA



I portieri della Colligiana, nella gara contro il Rimini, indosseranno una divisa verde fluo-nero della Zeus Sport (fotogallery) con la scritta sulla manica sinistra "#ciaoDavide13", in ricordo di Davide Astori, scomparso tragicamente una settimana fa, con il logo societario della Fiorentina vicino a quello della Colligiana. Stessa cosa per la fascia da capitano.



Rimini con la formazione annunciata in vigilia, senza Buonaventura e con Cicarevic in panchina.



Colligiana in completo blu scuro con bande biancorosse, Rimini nella tradizionale divisa a scacchi biancorossi con calzoncini e calzettoni rossi.



5': ancora fasi di studio della partita. Primo corner per la Colligiana.



13': i tifosi locali ricordano Davide Astori, parte uno scrosciante applauso dedicato all'ex n.13 della Fiorentina.



14': primo corner per il Rimini, splendida esecuzione di Capellupo che cerca sul secondo palo Andrea Brighi, ma il difensore cicca il tocco, altrimenti sarebbe stato gol certo.



23': GOLLLLLL RIMINI, Simoncelli! Lancio di Montanari, Traini in posizione centrale è bravo a fare la sponda, lanciando Simoncelli in profondità; l'esterno offensivo calcia di destro sull'uscita di Feola che tocca il pallone senza evitare il gol.



27': secondo corner per i toscani, cross sul second palo e colpo di testa di Tafi a palombella che Scotti blocca nonostante la carica di Biagi. L'arbitro fischia il fallo del centrocampista di casa.



32': destro di Pierangioli dal vertice sinistro dell'area, attento Scotti nel bloccare a terra la conclusione.



38': splendido lancio di Pietrobattista, Pierangoli taglia centralmente e in piena area cerca di stoppare il pallone. Non ci riesce e il successivo tentativo di simulazione gli costa il sacrosanto cartellino giallo.



38': Rimini vicino al raddoppio! Simoncelli conquista palla sulla trequarti della Colligiana, defilato sulla sinistra, e riparte in contropiede. Palla centralmente al limite dell'area per Traini che allarga a destra per Arlotti, l'attaccante controlla e spara di destro, palla che termina a lato alla destra di Feola. Buona azione del Rimini.



45'+1': dopo un minuto di recupero, l'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Risultato giusto, Colligiana ben organizzata, ma Rimini nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Tra i migliori Simoncelli, Montanari e Petti. Male Guiebre.



46': ripresa la gara, Rimini in vantaggio 1-0 sulla Colligiana.



48': rigore generoso per la Colligiana per contatto tra Cannoni e Petti.



49': RIGORE SBAGLIATO COLLIGIANA. Falorni calcia di potenza scheggiando la traversa.



51': corner per la Colligiana, colpo di testa di Tafi e Scotti si rifugia in corner con qualche affanno.



53': il Rimini soffre e Righetti non ci pensa due volte. Fuori Simoncelli e dentro un centrocampista, Valeriani.



61': Pierangioli controlla sul vertice sinistro dell'area, si accentra e spara di destro dal limite. Traiettoria centrale, ma potente su cui Scotti deve intervenire con i pugni per respingere.



63': pareggio Colligiana. Tafi sulla sinistra fa partire un tiro cross di destro, Brighi tocca di testa e infila la propria porta. Pareggio meritatissimo per la Colligiana.



66': Rimini vicino al gol! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, girata mancina di Viti e respinta di Feola, sul tap-in di Traini salvataggio di Benedetti.



69': Viti sulla sinistra pennella sul secondo palo, Arlotti in spaccata calcia altissimo.



70': nel 3-5-2 del Rimini, Arlotti e Viti sono sugli esterni, Tompte affianca Traini.



71': punizione di Biagi dal vertice sinistro dell'area, tutto solo Pierangioli di testa spreca la palla del sorpasso.



73': Tompte allarga a destra per Traini che serve in area Cicarevic, il neo entrato non riesce a deviare in porta. Ora squadre lunghe e pericoli su ogni attacco portato dalle due compagini.



82': punizione dalla trequarti di Righini, pennellata di destro sul secondo palo, Cicarevic calcia al volo, ma la palla è alta sopra la traversa.



85': ora nel 4-3-3 della Colligiana Pierangioli è sulla fascia destra d'attacco, Biagi a sinistra, Grandoni inserito nel terzetto di centrocampo.



90': un generoso Tompte commette fallo in attacco. La Colligiana cerca di far trascorrere i minuti.



90'+3': GOL INCREDIBILMENTE SBAGLIATO DALLA COLLIGIANA. Bucaletti 'buca' la difesa del Rimini sulla trequarti lanciando Zaccaria, il neo entrato arriva davanti a Scotti, ma non tira, cercando di servire Biagi che però è troppo indietro.





90'+5': finisce in parità. Una delle peggiori prove del Rimini. La Colligiana avrebbe meritato senza dubbio i tre punti, non solo per il rigore fallito.