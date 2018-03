DIRETTA TESTUALE calcio Serie D: Rimini - Lentigione LIVE dallo stadio Neri

Sport

Rimini

| 12:31 - 18 Marzo 2018

Rimini - Lentigione 2-1 (inizio ore 14.30)

Reti: 19' pt Cicarevic, 2' st Buonaventura, 12' st Roma



Rimini (3-4-1-2): Scotti; Romagnoli, Brighi, Petti; Simoncelli (dal 42' st Valeriani), Variola, Montanari, Guiebre; Cicarevic; Arlotti (dal 37' st Tompte), Buonaventura (dal 26' st Traini).

In panchina: Rapisarda, Righini, Viti, Vesi, Pasquini, Traini, Mazzavillani.

Allenatore: Righetti.



Lentigione: Borges; Masini, Sall, Galuppo (dal 39' st Berni), Koliatko; Roma, Meucci (dal 14' st Savi), Anarfi (dal 21' st Sarr); Radoi, Ferrari, Pandiani.

In panchina: Ticchi, Oberrauch, Adorni, Gueye, Molinaro, Muscas.

Allenatore: Zattarin.



Arbitro: Maggio di Lodi (Bejko di Jesi - Bahri di Sassari).

Ammoniti: Sall, Guiebre, Radoi, Romagnoli, Koliatko, Galuppo

Espulsi:



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA



4': Primo corner a favore degli ospiti del Lentigioni: il cross corto direttamente da calcio d'angolo colpisce il palo di Scotti.

13': Il Rimini si fa vedere con Simoncelli, servito dal cross di Guiebre: il sinistro di Simoncelli indirizzato sotto la traversa trova la deviazione del portiere emiliano Borges che si salva con un'ottima parata. Solo corner, ma senza conseguenze.

16': Ammonito Sall che ferma fallosamente un'azione personale di Guiebre sulla fascia sinistra.

17': La punizione di Cicarevic è parata a terra in angolo da Borges. Sulla riparenza degli ospiti ammonizione anche per Guiebre.

19': CICAREVIC !!! Rimini in vantaggio con il colpo di testa di Cicarevic appostato sul palo lungo sul cross di Simoncelli da destra.

22': Variola ci prova con un bel tiro da fuori area che impegna Borges: il portiere non trattiene e Arlotti prova a rimettere in mezzo, ma il numero 1 ospite riesce a bloccare il tentativo di cross.

23': Ancora Simoncelli protagonista con un tiro sul primo palo che costringe Borge al corner.

27': Il pubblico del Neri si scalda per una rimessa invertita e per un fuorigioco non segnalato a Radoi, per fortuna del Rimini tutto senza conseguenze.

33': Buona azione del Rimini che parte da destra con il cross di Montanari, Arlotti tocca il pallone, ma Guiebre arriva scoordinato sul secondo palo e calcia male, mandando la sfera in fallo laterale da ottima posizione.

35': Punizione di Petti dal limite, tocco di un difensore e di nuovo calcio d'angolo per il Rimini: è il 6°. Sempre Petti al colpo di testa sul cross, ma fuori bersaglio.

37': Borges dice no alla bella conclusione di Arlotti. Il Rimini è costantemente in attacco.

38': Simoncelli ci prova ancora di destro da posizione defilata, con la palla che esce di poco sopra la traversa.

39': Ammonito Radoi per un brutto fallo su Montanari sulla fascia destra del centrocampo riminese.

43': Ancora un'occasione per i biancorossi che con Arlotti sfiorano il palo del Lentigione: la palla è a lato di pochissimo.

45': Ferrari ci prova per il Lentigione sugli sviluppi di un fallo laterale sulla destra dell'attacco emiliano, con una conclusione potente, ma fuori dallo specchio della porta di Scotti.

45': Il primo tempo finisce senza recupero, con un buon Rimini in meritato vantaggio.

-----------------------------------------------------

1': Si riparte con gli stessi 22 in campo.

1': Ammonito Romagnoli.

2'. BUONAVENTURA !!!! Il raddoppio del Rimini parte da Cicarevic, che con una apertura bellissima serve Simoncelli, a sua volta bravo a servire da destra un pallone a centrarea che Buonaventura non sbaglia infilando di destro la porta di Borges.

5': Sall ci prova su punizione dalla distanza, ma la palla è altissima.

9': Il gioco si ferma per portare le cure a Buonaventura, che è rimasto a terra sulla fascia dopo uno scontro di gioco.

12': Il Lentigione accorcia le distanze con Roma: suo il tap in dopo il palo colpito da un compagno sul corner.

14': Primo cambio della gara: nel Lentigione fuori Meucci e dentro Savi.

20': Kolyatko ammonito per avere fermato fallosamente la ripartenza di Simoncelli sulla fascia.

21': Nel Lentigione fuori Anarfi e dentro Sarr.

22': Su un corto rinvio della difesa ospite, Cicarevic prova l tiro ma viene rimpallato. Palla ad Arlotti che scarta un avversario, ma calcia altissimo da ottima posizione.

24': Bella parata di Borges sulla conclusione potente di Romagnoli, su azione d'angolo. Di nuovo corner.

26': Prima sostituzone per il Rimini: fuori Buonaventura e dentro Traini.

31': Grande parata di Scott che salva il risultato uscendo sui piedi di Ferrari a due passi dalla linea di porta. Dal prosieguo dell'azione arriva anche un corner per un redivivo Lentigione.

34': Ammonito Galuppo.

37': Nel Rimini esce Arlotti ed entra Tompte.

39': Nel Lentigione esce Galuppo per Berni.

42': Arriva un nuovo cambio per il Rimini: Valeriani per Simoncelli.

45': L'arbitro concede 5' di recupero nella ripresa.

48': Radoi prova di sinistro dalla distanza, ma non trova lo specchio della porta.

50': E' finita! Il Rimini batte il Lentigone per 2-1 dopo mezz'ora finale di sofferenza.