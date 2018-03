Rimini Calcio, prospettive rosee per il futuro: budget da 2 milioni di euro per la Serie C

Sport

Rimini

| 13:22 - 01 Marzo 2018

Il Rimini Calcio, in caso di promozione in Serie C, avrà un budget di due milioni di euro. L'anticipazione arriva da Alessandro Giuliani del Corriere di Romagna. Un budget di primo piano che potrebbe permettere al Rimini di concorrere per le parti alte della classifica. Il patron biancorosso Grassi punta sull'azionariato popolare e alcuni imprenditori della città avrebbero già dato il loro benestare al sostegno della squadra: l'obiettivo di Grassi, spiega Giuliani del Corriere, è arrivare a quota 500.000 euro con l'impegno di una ventina di soggetti. Le prospettive, tra abbonamenti e sponsorizzazioni, sono rosee. La certezza è che il Rimini avrà una base solida, poi sarà compito del ds Tamai allestire una rosa che prosegua l'eccellente lavoro iniziato in questa stagione.