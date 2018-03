Saturnino, bassista di Jovanotti, incontra gli studenti dell'Università di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:55 - 01 Marzo 2018

Una conversazione fra uno dei bassisti più quotati della scena musicale italiana e il designer che ha progettato uno dei suoi strumenti. E’ quanto andrà in scena alle 18:30 di lunedì 5 marzo con l’incontro fra il musicista Saturnino Celani, celebre per la partnership con Lorenzo Jovanotti in brani come “L’ombelico del mondo” e “Penso positivo”, e il designer Lorenzo Palmeri, docente del corso di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, creatore fra le altre cose di una delle ultime chitarre di Lou Reed. L’evento, in programma proprio nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, sarà un’occasione per approfondire la componente progettuale nel mondo contemporaneo della musica e per capire come i temi del design si possono intersecare con le sperimentazioni performative. L'ingresso è libero.