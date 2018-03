'I Giardini di Marzo': Novafeltria ricorda Lucio Battisti e Mogol. Quando la musica aiuta la musica

Eventi

Novafeltria

| 09:17 - 01 Marzo 2018

Novafeltria è da sempre un paese sensibile alla cultura musicale. Quest’anno la Pro Loco locale con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Consulta Giovani, ha deciso di ricordare il grande cantautore italiano Lucio Battisti e il paroliere Mogol con “I Giardini di Marzo”, uno spettacolo musicale che si svolgerà sabato 10 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Novafeltria. Con un repertorio di 21 brani, musicisti e cantanti della zona eseguiranno alcune delle canzoni più belle e famose di Battisti. Lo spettacolo sarà presentato da Maria Letizia Valli e sarà accompagnato dalle voci di Adriano Capuani, Cesare Capuani, Edoardo Marcelli, Gabriele Aiudi, Priscilla Marini, Sara Cantori e Simona Mercatelli; le musiche verranno eseguite da Enrico Aiudi (tastiere), Fabrizio Aiudi (batteria), Ferruccio Fraternali (tastiere), Francesco Menghini (chitarra), Giacomo Ferranti (chitarra) e Michele Fraternali (basso); il coro sarà formato da Annamaria Aluigi, Cristina Toni e Maria Teresa Sgambato. Il costo del biglietto, di soli 10 euro, servirà per finanziare le attività del paese legate alla musica. Sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Teatro Sociale di Novafeltria, situato in via Giuseppe Mazzini n°69, venerdì 9 e sabato 10 marzo. Le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate solo il giorno dell'evento al numero 0541/921935.