Novafeltria: torna La Corrida, il ricavato per le opere pubbliche del Comune

Eventi

Novafeltria

| 08:35 - 01 Marzo 2018

A Novafeltria torna la Corrida organizzata dalla Pro loco di Novafeltria e dal Rotary Club Novafeltria Alto-Montefeltro. La neve e le temperature polari non fermeranno i 12 fantastici concorrenti che si scontreranno, nel teatro sociale di Novafeltria, sabato 3 marzo alle ore 21.00 e domenica 4 marzo alle ore 16.30. "L' intero ricavato sarà devoluto al finanziamento per opere pubbliche del Comune. "Siamo dell'idea che, in tempi difficili come questi, ogni cittadino debba collaborare con l amministrazione per il bene del paese e, il miglior modo per poterlo fare è partecipare a eventi come questo, portando dunque il proprio contributo divertendosi." dice Paola Dore ,che con Annamaria Aluigi e Ferruccio Fraternali, sono alla regia dello spettacolo. Presentatori della serata Jennifer Gianessi e Gigi Biondi. Tra gli ospiti il simpaticissimo Bicio, l'antidepressivo naturale e la scuola di ginnastica ritmica la Fenice. I biglietti in prevendita potranno essere acquistati venerdì 2 marzo, dalle ore 16.30 alle 19.30 e sabato 3 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 a inizio spettacolo. Nella foto un momento della passata edizione.