Volley San Marino, Lugo ospite della squadra femminile, ragazzi in trasferta a Conselice

Sport

Repubblica San Marino

| 08:07 - 01 Marzo 2018

Serie C femminile. La partita più attesa di tutto il girone di ritorno si gioca a Serravalle sabato prossimo, quando sul parquet del Pala Casadei scenderà il Lugo, capoclassifica assieme alla Banca di San Marino. Le due compagini arrivano al big match con numeri simili. Stesso numero di partite vinte (13) e perse (3); 42 set vinti per le ravennati, 43 per le sammarinesi che ne hanno persi 17, tre in più delle avversarie. Le due squadre, però, sono arrivate fin qui attraverso due strade diverse: difesa, ricezione e battuta le armi della Banca di San Marino. Attacco super da ogni parte del campo e muro sono le prerogative delle ospiti. “Le ragazze sono pronte e hanno voglia di fare bene. – Spiega Luca Nanni. - La vittoria a Cattolica nell’ultimo week-end ha portato un rinnovato entusiasmo. Loro hanno qualcosa in più di noi ma sono fiducioso. Dobbiamo metterle in difficoltà in ricezione e difesa: sono una squadra molto fisica che paga qualcosa in questi due fondamentali”. Buone notizie anche dall’infermeria che è quasi vuota con la sola Elena Para indisponibile.

CLASSIFICA. Lugo 40, Banca di San Marino 40, Gut Chemical Bellaria 36, Cattolica 32, Rubicone Savignano 29, Olimpia Master Ravenna 25, Cervia 23, Faenza 22, Pgs Bellaria Bologna 19, Flamigni San Martino in Strada 15, Pontevecchio Bologna 15, Bologna Rossa 5, Ozzano 5.

PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO (18^ giornata). Sabato 3 marzo ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino - Lugo.

Serie C maschile. Sabato 3 marzo la Titan Services è attesa dalla trasferta a Conselice. Nessuna trasferta è mai facile, anche se va detto che all’andata i sammarinesi dominarono gli avversari con un netto 3 a 0 (21, 14, 15). La Titan Services viene poi da una serie di quattro vittorie consecutive (due al tie-break) che hanno aggiustato la classifica mettendo i ragazzi di coach Stefano Mascetti in una posizione tranquilla. “Conselice è una squadra con nomi importanti. – Dice Mascetti. - Ha recuperato tutti i giocatori d’esperienza e l’ultima partita l’ha vinta bene. Poi giocare nella loro palestra non è semplicissimo. La mia squadra non so in che condizioni arriverà al match perché, causa neve, abbiamo saltato i primi allenamenti settimanali. Insomma, dobbiamo tenere la guardia alta e non dare niente per scontato”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 48, Romagna Banca Bellaria 40, Atlas Ravenna 33, Titan Services San Marino 32, Modena Volley 30, Cesena 29, Rubicone San Mauro Pascoli 29, Zinella Bologna 25, Foris Conselice 22, Spem Faenza 17, Atletico Bologna 17, Pagnoni Marignano 16, Anderlini Modena 13, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO: (18^ giornata). Sabato 3 marzo ore 17.30 a Conselice: Foris Conselice - Titan Services.

Nella foto, Chiara Parenti, capitana della Banca di San Marino.