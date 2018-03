Sanremo Junior, giovanissima cantante di Novafeltria alla finale nazionale. Sul palco sabato 3 marzo

Attualità

Novafeltria

| 06:48 - 01 Marzo 2018

Sara ha 12 anni, frequenta la seconda media ed ha una grande passione per il canto. La giovane studentessa di Novafeltria parteciperà alla finale nazionale di Sanremo Junior che si svolgerà nel primo weekend di marzo nella città dei fiori. Sanremo Junior è l’unico concorso internazionale di canto per cantanti di età compresa tra i 6 ei 15 anni, con partecipanti provenienti da tutto il mondo. Sara Mascella frequenta la seconda media con indirizzo musicale e studia anche pianoforte. Canta fin dalla più tenera età e dalla quinta elementare frequenta la scuola di musica Artefonia di Villa Verucchio. Si è da sempre esibita in spettacoli locali, mettendo in mostra le sue doti. Recentemente ha superato le selezioni per Sanremo Junior che si sono tenute proprio a Novafeltria che l'hanno portata a partecipare al Gran Galà di Sanremo Junior ospitato a Modena con i finalisti dell'Emilia Romagna. Le selezioni di Novafeltria, organizzate da Anna Bischi Graziani, hanno visto il passaggio alla fase successiva anche di Lisa Ravagli e Giorgia Aprile. La scuola di musica di Elisa è "Distretto della musica Valmarecchia", che gestisce la Scuola comunale di Musica di San Leo, mentre Giorgia è iscritta nella sede di Riccione del Distretto della musica Valmarecchia. La loro maestra è Rosanna Lidoni.

Tornando a Sara, per lei si sono aperte le porte della finale, nella categoria 13-15 anni, che la vedranno in scena sabato 3 marzo con il brano Alleluja di Leonard Cohen. Domenica 4 la finalissima che decreterà il vincitore nazionale che sarà proiettato direttamente alla finalissima mondiale del 18 aprile. Sara e la sua famiglia sono sbalorditi ed emozionati per questa importante occasione arrivata del tutto inaspettata.