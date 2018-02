Brutto scontro tra due auto in località Stradone: sei persone in ospedale

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 19:26 - 28 Febbraio 2018

Incidente mercoledì pomeriggio sulla provinciale in località Stradone, strada che porta da Santarcangelo a Masrlola. A scontrarsi, intorno alle 16.30, sono state una Renault Scenic e una Fiat Punto. Sei persone sono state trasportate negli ospedali di Cesena e Rimini, uno con codice rosso. Sul posto sono intervenuti, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Tra le cause forse la presenza di ghiaccio sull'asfalto. Pesanti disagi per il traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli, e la conseguente istituzione del senso unico alternato.